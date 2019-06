Star Wars: Mark Hamill condivide tante foto di famiglia per la festa del papà

La festa del papà negli Stati Uniti quest'anno si festeggiata il 16 giugno e come molte ricorrenze, gli utenti dei social ne hanno approfittato per ricordare i momenti più belli passati con i propri familiari, in questo caso i padri. E tra di loro c'è un famoso papà che su Twitter ha condiviso diverse foto di famiglia. Si tratta di Mark Hamill.

Il famoso interprete di Luke Skywalker ha pubblicato undici foto che lo ritraggono insieme ai suoi tre figli e a sua moglie, per celebrare questa ricorrenza anche con i propri fan.

"Grazie @NathanHamill @GriffinHamill @ChelseaHamill e @MarilouHamill per aver reso ogni giorno un #FatherDay tranne quando mi comprate una cravatta" ha scritto Hamill come didascalia.

Molti fan hanno commentato il post, apprezzando la condivisione di momenti familiari da parte del loro idolo.



"Sono sicuro che tu sia il papà migliore della galassia" ha scritto Jaydy2007 "P.S. Non dimenticarti di augurare un buon #FatherDay anche a papà Vader!".

I fan aspettano il ritorno di Mark Hamill in Star Wars: L'ascesa di Skywalker; le modalità con le quali Hamill tornerà nella saga non sono ancora state svelate ma molti pensano che possa ripercorrere la strada di Ben Kenobi tempo addietro e apparire come Fantasma della Forza.

Qualche giorno fa Mark Hamill ha pubblicato un ricordo di Carrie Fisher - e Peter Mayhew - commuovendo molti fan della saga fantascientifica più celebre al mondo.

Ricordiamo che Leia non sarà ricreata digitalmente in L'ascesa di Skywalker. Gli spettatori, in ogni caso, non vedono l'ora di poterle rendere omaggio dopo la prematura scomparsa di Carrie Fisher.