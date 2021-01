Star Wars, Mark Hamill condivide i migliori meme della saga su Bernie Sanders

Se hai navigato anche solo dieci minuti su Internet negli ultimi giorni è impossibile che non vi siate imbattuti in almeno un meme che riguarda una foto di Bernie Sanders scattata duramente il giuramento di Joe Biden da nuovo presidente degli Stati Uniti. I meme sono diventati virali nel giro di poche ore, abbracciando diversi contesti.

Tra questi anche Star Wars e Mark Hamill ha voluto condividere i meme legati a Star Wars più divertenti.

I meme includono soprattutto alcuni momenti significativi all'interno della prima trilogia di Star Wars.

Intervistato sul suo look informale sfoggiato nel giorno dell'insediamento, il senatore del Vermont ha dichiarato:"Beh, sai, nel Vermont ci vestiamo caldi, sappiamo qualcosa sul freddo e non siamo così preoccupati per la moda, vogliamo stare al caldo, ed è quello che ho fatto oggi" ha dichiarato Sanders.

Anche su Everyeye vi abbiamo mostrato alcuni meme, tra cui quello nella serie tv Rick and Morty.

Mark Hamill si è divertito a condividerli su Twitter, visto che i meme ambientati nell'universo di Star Wars sono stati molti.

Non è la prima volta che Hamill si diverte a condividere sui social materiale sullo show anche in chiave ironica, come possono essere i meme su Bernie Sanders di questi giorni.



