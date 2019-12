Star Wars: Mark Hamill celebra la sua ultima apparizione nei panni di Luke Skywalker

Con il solito umorismo che lo contraddistingue, Mark Hamill ha tirato le somme della sua carriera di Jedi in vista della sua ultima apparizione nei panni di Luke nell'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

"Ora che siamo vicini alla fine, non posso che dirvi quanto è stato divertente: A) Essere ridicolizzato da Mad magazine. B) Avere una storia con Miss Piggy. C) Diventare un personaggio dei Simpson. D) Essere finalmente accettato dai miei nonni come attore per essere apparso in uno special televisivo di Bob Hope" ha scritto l'attore su Twitter per poi concludere il post con l'hashtag #In7DaysSkywalkerRisesForTheLastTime.

Hamill tornerà nel capitolo finale della saga sotto forma di Fantasma di Forza, visto quanto accaduto sul finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, dove Luke si è "sacrificato" per favorire la fuga dei ribelli rimasti diventando un tutt'uno con la Forza. Come d'altronde aveva fatto Obi-Wan Kenobi per lui in Una Nuova Speranza.

Diretto da J.J. Abrams, al ritorno dietro la macchina da presa dopo Il Risveglio della Forza, il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Per altre notizie: Disney ha pubblicato un nuovo spot de L'Ascesa di Skywalker con protagonisti Rey e Kylo Ren; nel frattempo, Abrams ha espresso la volontà di restaurare la trilogia originale di Star Wars.