Star Wars, Mark Hamill celebra l'Holiday Special: 'Un giorno che vivrà nell'infamia'

Gli appassionati fan di Star Wars sanno che oggi è un giorno speciale, infatti il 17 novembre del 1978 è andato in onda The Star Wars Holiday Special, un programma di varietà che ha portato Lucasfilm a prendere le distanze il più possibile dall'evento televisivo che fu un vero flop.

Dopo l'enorme successo ottenuto da Star Wars nel maggio del 1977, tutti chiedevano a gran voce nuovi contenuti dedicati alla galassia lontana, lontana e gli addetti ai lavori volevano dare ai fan qualcosa per intrattenerli fino all'uscita del suo sequel nel 1980. Quel qualcosa, è stato The Star Wars Holiday Special, un programma pieno di sketch comici, numeri musicali e persino sequenze animate ambientate all'interno del franchise, con le apparizioni di Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford.

Quello speciale non è mai più stato visto da allora su precisa richiesta di George Lucas a causa della scarsa qualità del prodotto. Tuttavia, oggi è più popolare che mai e continua a scatenare ancora la fantasia dei fan su Twitter che non hanno perso l’occasione di celebrare la giornata. Mark Hamill si è unito ai vari tweet postando una foto che recita: “In questo giorno nella storia di Star Wars: il 17 novembre 1978 Star Wars Holiday Special è andato in onda per la prima volta sulla CBS” ed ha aggiunto con il suo solito umorismo: “Un giorno che vivrà nell'infamia...Per sempre.” Quel flop è sempre stato commentato con sarcasmo da Hamill e anche questa volta non si è smentito.



Qualche settimana fa Hamill ha omaggiato Carrie Fischer nel giorno del suo compleanno, sua indimenticabile collega nella saga. Per quando riguarda il futuro cinematografico del franchise, pare che Chloe Zhao non dirigerà il prossimo film di Star Wars prodotto da Kevin Feige secondo gli ultimi rumors.