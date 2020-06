Star Wars, Mark Hamill fa gli auguri a Darth Vader: 'Buona festa del papà'

Mark Hamill ricopre un ruolo d'onore nel mondo di Star Wars, e l'interprete di Luke Skywalker si è dimostrato sempre disponibile a scherzare con i fan e a condividere con loro la passione per la saga: dopo la sua avventura con Face App, arriva anche un divertente post in occasione della festa del papà, festeggiata in America il 22 giugno.

Come ormai anche i sassi sanno bene, Luke è il figlio di Darth Vader, e quell'iconica scena de L'Impero Colpisce Ancora ha contribuito a definire la mitologia di Star Wars. Se Taika Waititi festeggia con Baby Yoda, Hamill ha quindi deciso di celebrare il suo fantastico padre spirituale su Instagram, e nell'immagine pubblicata troviamo lo spaventoso personaggio con un look decisamente diverso dal solito.

Come si può leggere tra gli hashtag, si tratta infatti di una festa del papà in versione 2020, per questo il signore dei Sith indossa una mascherina protettiva. Beh, alla fine neanche il rumoroso sistema respiratorio di cui è dotato lo rende immune al contagio...

Non poteva mancare la scritta "May The 4th Be With You", un augurio sempre presente nei contributi dell'attore. Hamill è infatti molto attivo sui social, e li usa soprattutto per sensibilizzare i suoi followers nei confronti di certe tematiche, senza mai rinunciare a quel tocco di ironia che lo contraddistingue: il video in cui Hamill fa una sorpresa ad una infermiera impegnata a contrastare il Coronavirus lo testimonia.

Tanti auguri Anakin! Vi lasciamo segnalandovi che Episodio 5 potrebbe tornare nei cinema molto presto, in una nuova edizione in 4K.