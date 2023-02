Star Wars, Mark Hamill annuncia la vendita di poster firmati per aiutare l'Ucraina

Mark Hamill ne sa qualcosa di regnanti dalle mire espansionistiche fuori controllo: proprio come il suo Luke Skywalker, l'attore di Star Wars non è uno che ama starsene in disparte ad osservare inerme il corso degli eventi, anche a costo di mettere da parte quella che è una delle sue abitudini storiche per quanto riguarda il merchandise.

Dopo aver già inviato un messaggio all'Ucraina alcuni mesi fa, Hamill ha infatti deciso di fare la sua parte in maniera ancora più attiva per cercare in qualche modo di dare una mano al Paese guidato da Volodymyr Zelensky vendendo una quantità limitata di poster di Star Wars autografati.

Una decisione che, come anticipavamo, va contro le abitudini del buon Mark, di solito piuttosto restio all'idea di autografare prodotti appartenenti al franchise: "Abbiamo deciso di vendere dei poster di Star Wars autografati in edizione limitata. È per i collezionisti davvero hardcore, specialmente per coloro che hanno una buona disponibilità economica... Si possono raccogliere molti, molti più soldi di quanti possiate immaginare" ha spiegato l'attore.

Il ricavato della vendita verrà devoluto alla piattaforma United24 creata proprio dal presidente Zelensky e destinata a raccogliere fondi per l'Ucraina. Una scelta che non mancherà di far discutere, ma si sa, Mark Hamill non è uno abituato alle mezze misure... Proprio come un certo jedi! Tornando a parlare di cinema, intanto, Daisy Ridley si è detta interessata a tornare in un prossimo film di Star Wars.