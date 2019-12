Star Wars, Mark Hamill dice addio a Luke Skywalker in un commovente post

Nelle scorse ore Mark Hamill, celebre protagonista della saga cinematografica di Star Wars, è comparso su Twitter per dire addio a Luke Skywalker, personaggio che ha interpretato dal 1977 e che tornerà per l'ultima volta in The Rise of Skywalker.

Potete vedere il post originale in calce all'articolo. Qui sotto, invece, le dichiarazioni dell'attore:

"Mentre la fine si avvicina, non posso dirvi quanto un singolo ruolo abbia significato per me nel corso degli anni. Grazie ad esso la gente sente di conoscermi. Grazie a lui è come se tutti fossero miei amici. Grazie a lui è come se il mondo intero fosse la mia famiglia. Gli sarò grato per sempre."

Star Wars: The Rise of Skywalker non servirà solo come conclusione dell'attuale trilogia sequel, ma porterà a compimento anche la saga degli Skywalker, un arco narrativo composto da nove film realizzati nell'arco di oltre quarant'anni. Dalla trilogia originale, oltre a Hamill, torneranno anche Carrie Fisher (grazie a scene realizzate per Il Risveglio della Forza e rimaste inedite), Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian e Ian McDiarmid in quelli dell'Imperatore Palpatine.

Il film, co-scritto e diretto da JJ Abrams, uscirà in Italia mercoledì 18 dicembre.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo poster ufficiale di Star Wars, che rende omaggio a Il Ritorno dello Jedi, e scoprite i progetti futuri di JJ Abrams.