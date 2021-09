Star Wars, Mark Hamill accetta una scommessa con i fan ed è trend su Twitter!

L'icona di Star Wars, Mark Hamill, è diventato improvvisamente virale su Twitter dopo aver twittato il proprio nome e aver accettato una sfida lanciata dai suoi fan che ha contribuito a permettergli di avere migliaia di like in poche ore. L'attore interagisce spesso con i propri appassionati e può contare su 4,7 milioni di follower su Twitter.

Inconsapevolmente Mark Hamill ha innescato una tendenza su Twitter di quasi 30.000 tweet nella giornata di domenica, quando ha risposto ad un altro utente che ha twittato:"@HamillHimself potresti semplicemente twittare 'Mark Hamill' e ottenere migliaia di like?". Hamill ha partecipato anche a The Mandalorian 2; su Everyeye potete scoprire tutti i cameo nello Star Wars Universe.



Al momento in cui scriviamo il tweet di Hamill ha raccolto più di 380.000 like e il tweet originale ben 15.000.

Non è la prima volta che Mark Hamill si trova al centro di un tweet virale. Lo scorso 20 agosto la battuta a tema Star Wars di Hamill, su una signora anziana con una aragosta che in uno scatto apparentemente sembra usare la Forza ricevette più di 100.000 like su Twitter.

Inoltre di recente l'attore, 69 anni, è recentemente diventato virale anche su TikTok, grazie ad un video con il cane Mabel, visto quasi sette milioni di volte, che ha ricevuto più di 1,5 milioni di like sulla piattaforma sulla quale Hamill ha accumulato un seguito di 2,2 milioni di utenti.



Nel frattempo su Disney+ potrebbero arrivare nuovi cortometraggi di Star Wars.