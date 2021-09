Star Wars, Marcia Lucas rivela: 'Quando ho visto La Minaccia Fantasma, ho pianto'

Dopo aver sparato a zero contro la nuova trilogia sequel di Star Wars, Marcia Lucas - montatrice Premio Oscar per la trilogia classica nonché ex-moglie di George Lucas - ha rivelato qualche curiosità legata ai suoi ricordi su Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, che in modo diverso dai nuovi film ricorda con moltissimo sconforto.

Dopo aver aspramente criticato la nuova trilogia di Star Wars, compreso l'operato di Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, accusati di non aver minimamente capito la magia di Star Wars e dei suoi personaggi, Marcia Lucas dalle pagine del libro che sta attualmente promuovendo, Howard Kazanjian: A Producer’s Life, ha riservato parole di sconforto subito per uno dei capitoli generalmente più odiati dai fan della saga di George Lucas: Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

La montatrice della trilogia classica di Star Wars lo ricorda con un episodio di enorme commozione e sconforto accadutole durante l'anteprima mondiale e ha avuto nient'altro che parole d'affetto per l'ex-marito: "George è, nell'anima e nel cuore, un brav'uomo e un regista di talento. Vorrei avesse continuato a dirigere lui un'altra versione di quei film. Ma quando sono andata a vedere Episodio I - avevo un amico che lavorava alla ILM che mi ha portato come sua ospite all'anteprima - ricordo di essere uscita fuori nel parcheggio, essermi seduta nella mia auto ed essere scoppiata a piangere. Ho pianto perché non non pensavo fosse buono. Aveva una vena molto creativa con me, una tavolozza molto ricca con cui raccontare storie. Aveva tutti quei personaggi. E ho pensato fosse molto strano ruotasse intorno a questo ragazzino che sembra avere sei anni ma poi dopo dovrebbe andare con questa principessa che sembrava avere vent'anni. C'erano cose che non mi piacevano del casting, e cose che non mi piacevano della storia, e cose che non mi piacevano del... c'era un sacco di piacere per gli occhi. CG".

