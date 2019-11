Star Wars, il maestro Yoda profetizzò l'arrivo di Rey durante L'Impero Colpisce Ancora?

Un fan della saga di Star Wars è convinto che il maestro Yoda abbia profetizzato l'arrivo di Rey già ai tempi di Star Wars: The Empire Strikes Back, quinto capitolo della saga degli Skywalker e sequel di Una Nuova Speranza uscito originariamente nel 1980.

Si tratta di certo di un'affermazione piuttosto audace, ma di certo è divertente: secondo l'utente Cheekywanquer, che ha postato la sua teoria su Reddit, quando nel film di Irvin Kershner il maestro Jedi dice ad Obi-Wan Kenobi la celebre frase "No - ce n'è un altro", l'altro in questione sarebbe il personaggio che oltre trent'anni dopo sarebbe stato assegnato a Daisy Ridley.

Ora, molte persone nel commentare il post originale hanno ricordato - e a ragione - che nel film successivo, Il Ritorno dello Jedi, viene specificato che è Leia l'"altro" Skywalker nominato da Yoda, ma secondo l'utente è possibile che questa frase verrà utilizzata nel prossimo L'Ascesa di Skywalker, e potrebbe ricollegarsi a Rey o persino a Kylo Ren, tecnicamente uno Skywalker per discendenza.

Il co-sceneggiatore e regista J.J. Abrams, infatti, parlando con Rolling Stone dei poteri di Rey e di come sembri possedere una capacità innata di controllarli, persino in maniera più efficace di Luke Skywalker, ha dichiarato: "Sì, è inquietante, vero? È una buona osservazione. Non è una cosa casuale."

Cosa pensate che riserverà Star Wars IX ai fan della saga? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Abrams sul futuro della saga e date un'occhiata ai Cavalieri di Ren nella nuova locandina di Star Wars.