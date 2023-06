Star Wars, Mads Mikkelsen ammette: 'Ho mentito al fandom di Star Wars'

Il debutto di Mads Mikkelsen nel franchise Indiana Jones lo vede (ancora una volta) nel ruolo di un fascinoso villain. Anche se la prima apparizione di Mikkelsen combacia con l'addio di Harrison Ford a Indy, non è la prima volta che l'attore prende parte a un famoso franchise.

Ma ciò che differenzia Indiana Jones dalle altre, per Mikkelsen, è qualcosa che affonda le radici nella sua infanzia e nelle sue "bugie": ebbene sì, l'amatissimo interprete di Hannibal Lecter ha mentito più volte al fandom di Star Wars e James Bond. Un argomento sempre sensibile per i fan è la visione integrale dei film precedenti a quelli dell'esordio di un nuovo attore al suo interno. Mads Mikkelsen, forse per non deludere i fan di Star Wars dopo il ruolo di Galen Erso e le riprese turbolente di Rogue One: A Star Wars Story, ha affermato di aver visto tutti i film della saga.

"Indiana Jones non è il mio primo franchise - ha detto Mikkelsen a Digital Spy - ma è il primo con cui sono cresciuto. Ho mentito in tutte le altre interviste quando ho fatto Bond e Star Wars. Ho sempre detto di averli visti, ma non l'ho fatto. Ricordo che io e mio fratello abbiamo noleggiato il film insieme ad altri cinque film, e abbiamo finito per guardare Indiana Jones cinque volte e non gli altri. E quindi, è vero che questo ha plasmato la nostra generazione".

Da vero fan di Indiana Jones per Mads Mikkelsen sarà stata una grande emozione recitare contro Harrison Ford nei panni dello spietato scienziato nazista Jürgen Voller!