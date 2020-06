Star Wars, Luke diventa la sorella di Leia in una scioccante fan-art

Sta impazzando negli ultimi giorni la modalità di Faceapp in grado di modificare l'aspetto di una persona, ma maschio a femmina e viceversa, e a divertircisi come un bambino ci ha perso tempo anche Mark Hamill, trasformando il suo Luke Skywalker nella "sorella" di Leia, con un risultato fantastico e scioccante.

Sì perché, il giovane Mark Hamill trasformato in ragazza nei panni di Luke non è affatto male e anzi, molto convincente. Sorpreso anche lui del risultato, l'attore ha condiviso un paio di questi scatti modificati via Instagram, invitando i suoi follower a qualche commento o a scrivere qualche didascalia, ma un fan dal piglio artistico è andato oltre e ci ha creato sopra una bellissima fan art, rendendo l'effetto di Faceapp del tutto superfluo davanti alla bellezza della Skywalker da lei ideata.



È palese che la fan art di Justine Fiorentino sia direttamente ispirata a una delle quattro immagini pubblicate da Mark Hamill, eppure un tratto delicato e dei colori splendidamente sono riusciti a rendere ancora più bella e solare la controparte femminile di Luke Skywalker, tanto che il risultato è davvero impressionante.



Potete vederla in calce insieme alle immagini postate da Hamill. Fateci sapere cosa ne pensate di questo Luke Skywalker donna.



