Star Wars, Luke Skywalker sembra un samurai in una concept-art di Episodio VII

Il Luke Skywalker che abbiamo incontrato nella trilogia sequel è decisamente diverso da quello che ricordavamo: ovviamente invecchiato, con un aspetto più saggio e stanco e, soprattutto, senza quel caschetto biondo che l'aveva reso iconico nei primi film. In questa concept art di Star Wars: Il Risveglio della Forza, però, si va ancora oltre.

Già, perché ciò che è certo è che il Luke eremita che incontriamo nella trilogia Disney si presenta con un aspetto piuttosto sobrio, tra barba incolta e capelli decisamente poco curati: quest'immagine rilasciata poche ore fa, invece, sembra raccontarci tutta un'altra storia.

I capelli lunghi persistono, ma stavolta li vediamo raccolti all'indietro in una sorta di chignon che, unito ad una barba ancora più lunga ma decisamente più educata di quella a cui siamo stati abituati, conferisce al nostro jedi preferito un aspetto che richiama vagamente quello di un anziano e saggio samurai.

Niente di troppo distante da un jedi in pensione, in effetti! Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Luke con questa mise inedita o preferite la versione che abbiamo ammirato in sala? Ray Fisher, intanto, ha ricordato il suo provino per Star Wars: Il Risveglio della Forza; vediamo, invece, quanti sacrifici fece la nostra Carrie Fisher per la sua parte in Star Wars: Episodio VII.