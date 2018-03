Star Wars: Luke Skywalker è un Principe? Mark Hamill non ha dubbi!

La prima cosa che verrebbe da dire è: mai contraddire Mark Hamill, soprattutto quando parla del suo Luke Skywalker. L'attore ha imbastito un discorso intrigante e interessante recentemente, che riguarda proprio il suo personaggio. I suoi interlocutori? Le, ovviamente!

Difficile discutere con Mark Hamill... Avendo interpretato il leggendario Luke Skywalker nel franchise di Star Wars per decenni, e avendo anche dato per anni la voce al Joker, Hamill è sicuramente una figura regale, almeno agli occhi dei nerd.

In effetti, la maggior parte di loro sarebbe probabilmente disposta ad accettare tutto ciò che dice come verità assoluta, come fosse davvero un decreto reale. L'attore è noto per il suo ottimo senso dell'umorismo, e sembra che questo suo lato spiritoso non tema nulla, nemmeno dei veri e propri rampolli reali!

In un'intervista rilasciata a The View di ABC, Hamill ha descritto uno dei discorsi che ha intrattenuto con i principi sul set di Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

"Abbiamo finalmente incontrato i principi sul set. William e Harry. Hanno detto a tutti di mettersi in fila e di comportarsi in modo formale con loro, ma quando ho avuto la possibilità di parlarci direttamente, ho detto "Altezze, vorrei presentarvi il mio caso. Mio padre era Lord Vader, mia madre era la Regina Amidala, mia sorella era la principessa Leia - Questo non fa di me un Reale?"

Ecco, decisamente una discussione avvincente, non trovate? Hamill ha continuato spiegando che, anche se sembrava avesse convinto William, Harry non era così sicuro della questione...

Grandissimo Mark!

E comunque diciamocelo: chi non ha mai pensato a questa cosa, in effetti? Del resto mamma Amidala era un personaggio di rilievo, e se il sangue non mente... Luke Skywalker è solo vissuto da garzone, ma potrebbe benissimo essere considerato un'Altezza Reale, nella Galassia lontana, lontana.

Di certo è una Leggenda, e come lui, il suo straordinario e simpaticissimo interprete, che ne dite?