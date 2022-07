Star Wars, Luke Skywalker combatte degli Stormtrooper zombie in questa epica fan art!

Il leggendario Maestro Jedi Luke Skywalker combatte i "Death" Troopers in una nuova epica fan art di Star Wars appena pubblicata in rete e che vi mostriamo nel post in calce a questa news. Abbiamo applaudito tutti al ritorno del giovane Luke Skywalker nella seconda stagione di The Mandalorian e l'abbiamo poi rivisto in The Book of Boba Fett.

L'artista digitale Tilian_creative ha recentemente condiviso una emozionante fan art che vede Luke affrontare un nuovo tipo di nemico. L'opera vede il Maestro Jedi brandire la sua spada laser verde contro una manciata di Death Troopers, il cui sangue viene utilizzato per scrivere la parola "Zombies" sul terreno.

Come protagonista principale della trilogia originale, il Luke di Mark Hamill è diventato il volto di Star Wars. Dopo l'acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney nel 2012, Hamill ha ripreso il suo ruolo nella trilogia sequel di Star Wars, in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett (grazie all'uso sempre più evoluto di body double e CGI). Gli show di Disney+, che si svolgono direttamente dopo la trilogia originale, anziché decenni dopo, hanno regalato ai fan uno sguardo su Luke Skywalker nel fiore degli anni e nel pieno della sua potenza da Jedi, mentre si occupa rapidamente dei Dark Troopers e addestra Grogu/Baby Yoda.

Tuttavia, ci sono molte cose che il pubblico non ha visto fare a Luke. Ad esempio, il Maestro Jedi non ha ancora combattuto contro gli stormtrooper non morti (!) come accade invece nella fan art! Chissà se vedremo mai una scena simile nell'universo di Star Wars, magari in uno dei tanti corti in arrivo per la nuova stagione di Star Wars Visions...

Nel frattempo, i fan si chiedono su Reddit perché Darth Sidious abbia sprecato tempo ad addestrare Darth Maul. La terza stagione di The Mandalorian arriverà nel 2023 mentre The Mandalorian 4 è stata confermata da Jon Favreau.