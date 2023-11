Star Wars, ecco Luke se fosse davvero figlio di Natalie Portman e Hayden Christensen

Online è disponibile una versione ipotetica di come potrebbe essere realmente Luke Skywalker se fosse figlio di Natalie Portman e Hayden Christensen, i due interpreti di Padmé e Anakin. Un fan di Star Wars ha mescolato i tratti somatici dei due attori per mostrare una versione di Luke maggiormente aderente ai volti dei genitori.

Natalie Portman e Hayden Christensen sono stati introdotti nella saga prequel di Star Wars, prodotta a cavallo tra la fine degli anni '90 e la metà degli anni 2000. Nella seconda trilogia della saga creata da George Lucas negli anni '70, Natalie Portman interpreta la principessa Padmé Amidala, inizialmente amica e in seguito moglie di Anakin Skywalker e futura madre di Luke e Leia, protagonisti della prima trilogia del franchise.



Portman compare per la prima volta in La minaccia fantasma e partecipa anche ai successivi due sequel, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Hayden Christensen venne scelto per interpretare il giovane Anakin Skywalker, successiva alla versione infantile interpretata da Jake Lloyd in La minaccia fantasma. Christensen debutta nella saga nel secondo film della trilogia prequel, L'attacco dei cloni e vi rimane anche in La vendetta dei Sith. Figura chiave di tutta la saga, Anakin Skywalker si farà sedurre dal Lato Oscuro e diventerà il signore dei Sith, Lord Darth Vader, villain principale dell'universo di Star Wars.



