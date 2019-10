Star Wars: la Lucasfilm potrebbe produrre una pellicola dedicata a Rey

Quest'anno il mese di dicembre chiuderà per sempre l'arco narrativo incentrato sulla famiglia Skywalker iniziato quarant'anni fa e con Star Wars: The Rise of Skywalker, diremo addio ad alcuni personaggi che hanno reso iconica la saga. Rumors parlano già dei prossimi progetti della Lucasfilm, tra cui un film dedicato a Rey e alla sua storia

Il nuovo capitolo potrebbe essere ambientato dopo gli avvenimenti di The Rise of Skywalker e potrebbe finalmente svelare la misteriosa infanzia della cercatrice di pezzi meccanici di Jakku. Le probabilità di rivedere Daisy Ridley nella parte di Rey sono ancora incerte, ma da fan aspettiamo speranzosi la notizia ufficiale: che sia questo il misterioso nuovo progetto della Lucasfilm?

Anche sul Capitolo IX: The Rise of Star Wars, ci sono ancora poche informazioni: cosa succederà? Vedremo forse la fine di un altro storico personaggio della saga? Dopo la morte di Mark Hamill e Harrison Ford tutto farebbe pensare alla prossima fine della compianta Carrrie Fischer, che comparirà anche nel terzo film grazie ad alcune scene precedentemente girate. Intanto Kylo Ren (Adam Driver) è diventato leader supremo del Primo Ordine dopo aver assassinato Snoke e la rabbia causata dal rifiuto di Rey di governare l'universo insieme potrebbe portare terribili conseguenze.

Notizie più certe arrivano riguardo l'arrivo del produttore Kevin Feige (Black Panther) alla Lucasfilm, che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola: alcuni sostengono che Feige potrebbe ritardare l'uscita della nuova trilogia di Star Wars, dando precedenza ad altri progetti, che sembrano però riscuotere parecchio successo anche tra gli attori, sembra che persino Chris Evans voglia partecipare al prossimo film di Feige.