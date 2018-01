Star Wars: la Lucasfilm ha parlato con Reed Morano di un misterioso progetto

Conormai alle spalle, la Lucasfilm può finalmente concentrarsi pienamente sui suoi prossimi progetti, uno dei quali potrebbe coinvolgere

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, la Lucasfilm avrebbe incontrato Reed Morano – regista della serie rivelazione The Handmaid’s Tale – per discutere di un misterioso progetto. Dopo aver diretto gli episodi della prima stagione, la Morano è stata impegnata sul set di The Rhythm Section con protagonista Blake Lively, un action che si ispira al Nikita di Luc Besson e che l’ha tenuta lontana dalla seconda stagione dello show.

Questo non le ha impedito di parlare con Kathleen Kennedy della Lucasfilm riguardo… qualcosa. “Immagino che stesse guardando gli episodi con la figlia e abbia voluto sapere chi fossi; probabilmente mi avrà immaginata come un uomo, a causa del mio nome. Lei è straordinaria, abbiamo parlato di film d’avventura e non ricordavo nemmeno che lei aveva prodotto I Goonies. Ogni film che ho amato e con cui sono cresciuta li ha prodotti lei. In ogni caso è stato un bell’incontro. Ovviamente, non posso dire di cos’altro abbiamo parlato”.

Che Reed Morano possa essere la prima regista ad entrare nell’universo di Star Wars? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.