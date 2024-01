Star Wars, Lucasfilm nega il rinvio del film su Rey: 'Rumor inaccurati'

C'è ancora speranza per Rey Skywalker in Star Wars? Dopo i rumor sul presunto rinvio del nuovo film su Rey arriva la smentita di Lucasfilm!

Lo studios ha voluto chiarire la situazione dopo che alcuni voci spingevano con forza il temporaneo allontanamento di Steven Knight a cui era stata affidata la sceneggiatura sul ritorno di Rey e sul tentativo di restaurare l'Ordine Jedi, "accantonata" a detta dei rumor per dedicarsi al nuovo film di Peaky Blinders. Ma non solo: i rumor insistevano sulla volontà della produzione di concentrarsi sul nuovo film The Mandalorian e Grogu.

Per Lucasfilm si tratta di "fonti imprecise" affermando di essere in attesa proprio della nuova bozza di Knight e che, dunque, la programmazione del nuovo film senza titolo rimane invariata. Ma cosa sappiamo attualmente del progetto su Rey? Per Daisy Ridley porterà Star Wars verso una nuova direzione: i dettagli sono ancora scarsi ma pare che la pellicola, diretta Sharmeen Obaid-Chinoy, già coinvolta nel mondo dei supereroi con Ms. Marvel, sarà ambientata 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia.

Tuttavia l'attesa per il nuovo film su Rey sarà lunga: il progetto senza titolo non arriverà prima del 2026 sul grande schermo.