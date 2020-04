Star Wars, Lucasfilm e Disney hanno reintrodotto la 'Regola dei Due' Sith: ecco come

I fan di Star Wars hanno chiesto di saperne di più a proposito della famosa "Regola dei due" Sith, e Lucasfilm e Disney la hanno recentemente riesumata con una rivelazione a dir poco sorprendente.

"Ce ne sono sempre due, un maestro e un apprendista": erano queste le parole che Yoda sussurrava durante il funerale di Qui-Gon Jinn in Star Wars: The Phantom Menace, stabilendo che possono esserci solo due Sith alla volta. Nel corso degli anni, la questione si è fatta confusa grazie alla sopravvivenza di Darth Maul, per non parlare delle altre fazioni come i Sith Inquisitori e i Cavalieri di Ren.

La Disney inizialmente ha cercato di spiegare la loro esistenza definendoli non tanto Sith ma degli esseri in grado di sfruttare il Lato Oscuro della Forza, eppure le cose adesso sono cambiate di nuovo grazie a una rivelazione inaspettata apparsa nel romanzo di Star Wars: The Rise of Skywalker (come riportato dai colleghi di ScreenRant): come Rey apprende leggendo un antico testo, i Jedi hanno interpretato male la Regola del Due; non ci sono solo due Sith alla volta, ma ce ne sono due che dominano tutti gli altri. "Il Primo è uno, ma i Jedi sono molti", dice il testo. "I Sith erano molti ma spesso emergono governati da due. I semi degli Jedi sono stati seminati in tutta la Galassia, su Ossus, Jedha, Xenxiar e altri. I Sith non hanno semi, poiché ciò che seppelliscono non cresce. Sono i Distruttori dei Mondi, e hanno abbandonato gli habitat fertili di Korriban, Ziost, Ixigul, Asog e altri."

Si tratta di un retcon intelligente, che spiega perché nella galassia c'erano anche altri Sith mentre l'Impero era guidato da due di loro, ovvero l'Imperatore Palpatine (maestro) e Darth Vader (apprendista). Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

