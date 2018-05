Star Wars, Lucasfilm ha considerato uno spin-off su Lando Calrissian

Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off (dopo Rogue One: A Star Wars Story) del franchise di Guerre Stellari, arriverà nei cinema italiani la prossima settimana ed è molto atteso dai fan della iconica saga.

Sappiamo che il prossimo progetto sarà incentrato totalmente su Obi Wan Kenobi e che in fase di sviluppo potrebbero esserci anche due spin-off su Yoda e Boba Fett, ma un altro stand-alone potrebbe essere incentrato sul personaggio di Lando Calrissian, interpretato da Donald Glover in Solo: A Star Wars Story e che, almeno a giudicare dai commenti e dalle recensioni, sembra essere uno dei migliori del cast.

In una recente intervista, la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha confermato che allo studio stanno pensando anche all'idea di dare a Lando una pellicola totalmente dedicata a lui: "Pensiamo che uno dei prossimi spin-off possa essere incentrato su Lando Calrissian. Ovviamente ci sono ancora tante storie da raccontare su Han Solo e Chewbacca, ma Lando è una grossa possibilità".

Queste parole della Kennedy sono state 'interpretate male' dal web che hanno subito data per confermata la produzione dello spin-off su Lando, ma la presidente ha immediatamente chiarito la situazione: "Ci piacerebbe raccontare una storia su Lando un giorno ma per ora non è rilevante. Ci piacerebbe raccontare altre storie su Han e Chewie".