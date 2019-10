Star Wars, la Lucasfilm annuncia un misterioso nuovo progetto

Anticipato per la prima volta alla scorsa Star Wars Celebration, il misterioso Project Luminous della Lucasfilm è tornato sotto le luci della ribalta nel corso del Comic Con di New York, dove l'azienda ha annunciato i nomi dei cinque autori che lo svilupperanno.

il direttore creativo Michael Siglain ha confermato il coinvolgimento di Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott e Charles Soule come team creativo, oltre a condividere quella Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing e Marvel Entertainment saranno tutti coinvolti nel progetto in qualche modo.

Ciò suggerisce che qualunque cosa sia il Project Luminous potrebbe essere legato a diversi media legati al franchise di Star Wars: del resto Del Rey e Marvel sono gli editori di romanzi in prosa e fumetti per un pubblico più adulto, mentre Disney Lucasfilm Press e IDW Publishing si occupano invece di prosa e fumetti per i lettori più giovani.

L'altra anticipazione riguardo al progetto condivisa al panel del Comic-Con di New York è arrivata sotto forma di una diapositiva che recitava: “La Forza è ciò che dà a uno Jedi il suo potere. È un campo energetico creato da tutti gli esseri viventi ... Fino a ... Project Luminous, 2020. "

Da notare che buona parte della frase (vale a dire tutto ciò che precede le parole "fino a ...") è una citazione diretta delle parole con cui Obi-Wan Kenobi spiega la Forza a Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, del 1977.

Ad oggi non è chiaro quando questo Progetto Luminous verrà rivelato: con Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker che porterà a compimento la saga degli Skywalker, è possibile che Luminous sia correlato ad una rivelazione che i fan troveranno in quel film, e in molti sostengono la Lucasfilm ad oggi non abbia rivelato alcun dettaglio relativo a questo progetto per non diffondere eventuali spoiler sul film di J.J. Abrams. Dovremo continuare a brancolare nel buio per qualche altro mese, dunque.

Per altre notizie vi rimandiamo al banner promozionale di Star Wars IX e ad un first look del personaggio di Dominic Monaghan, celebre attore di Lost e Il Signore degli Anelli che farà il suo esordio nel franchise di Star Wars proprio ne L'Ascesa di Skywalker.