Star Wars: Lucasfilm aggiorna sulla trilogia di Rian Johnson e il film di Taika Waititi

Dopo aver aggiornato sulla seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, la presidentessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy parlando con Variety ha avuto modo di commentare anche lo stato dei lavori della trilogia di Star Wars di Rian Johnson e del nuovo misterioso progetto scritto e diretto da Taika Waititi.

"Rian e io parliamo continuamente", ha assicurato la Kennedy. “Il problema è che è un regista incredibilmente impegnato, quindi al momento non stiamo attivamente lavorando a quel progetto perché lui sta per iniziar a girare un altro dei film della serie di Knives Out e poi dovrà fare Dio solo sa cos'altro! Ma so che vuole davvero tornare nella nostra galassia lontana lontana. Si tratta ovviamente di un impegno a tempo pieno, quindi tutto dipende da lui, davvero."

Un altro grande assente alla Star Wars Celebration è stato il film di Star Wars di Taika Waititi, che fino a qualche tempo fa le indiscrezione volevano addirittura 'in testa' rispetto a tutti gli altri progetti in lavorazione e il primo che sarebbe uscito nelle sale nei prossimi anni. Sul progetto, la Kennedy ha dichiarato. "Taika sta lavorando duramente per il nuovo film di Star Wars. Sta scrivendo lui stesso la sceneggiatura. Non vuole coinvolgere altri scrittori in questa fase, che ritiene estremamente personale, e non lo biasimo. Ha una voce davvero unica. Il nostro scopo è offrirgli protezione e libertà, ed è quello che stiamo facendo. Ma il suo film si farà."

Ricordiamo che alla Star Wars Celebration in queste ore sono stati annunciati tre nuovi film di Star Wars, uno diretto da Dave Filoni e dedicato al 'MandoVerse', uno dedicato a Rey e ambientato quindici anni dopo Episodio IX e infine uno diretto da James Mangold e ambientato 25mila anni prima della storia di Luke Skywalker.