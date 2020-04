Star Wars, il look originale del Millennium Falcon voluto da George Lucas è agghiacciante

Ci sono una valanga di navi spaziali memorabili all'interno del franchise di Star Wars, inclusa la Morte Nera se vogliamo prenderla in considerazione, ma nessuna di queste è iconica tanto quanto il Millennium Falcon pilotato dall'Han Solo di Harrison Ford.

La leggendaria nave spaziale che il mondo del cinema ha conosciuto nel 1977 con Una Nuova Speranza - all'epoca noto semplicemente come Guerre Stellari - è apparsa in tutti i film della trilogia originale e in tutti i capitoli sequel, eppure non è sempre stata come tutti noi la conosciamo oggi: anzi, il suo design iniziale era tutt'altro che memorabile.

Il Millennium Falcon è un mercantile leggero YT-1300 della varietà YT-1300f che apparteneva in origine a Lando Calrissian, ma finì nelle mani di Han Solo dopo una fortunata mano a Sabacc, come narrato in Solo: A Star Wars Story. La forma di base della nave è definita da due sezioni convesse saldate insieme, che aiutano il Millennium Falcon a distinguersi da ogni altra nave spaziale mai concepita. In calce all'articolo potete trovare i bozzetti originale del design della nave, bozzetti che per fortuna George Lucas alla fine decise di scartare.

Il Millennium Falcon originale aveva una forma lunga e cilindrica, l'esatto contrario della nave piatta e rotonda che il mondo ora conosce. Il problema (fortunatamente) fu che assomigliava troppo all'Eagle Transporter della serie tv Space: 1999, quindi Lucas chiese le opportune modifiche dicendo ai progettisti di pensare ad un "hamburger volante" che potesse "navigare come un pesce luna". Il modellista Joe Johnston ha avuto solo quattro settimane per ridisegnare completamente il Falcon.

