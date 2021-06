Star Wars, Liam Neeson: 'Tutti questi spin-off mi confondono'

Il mondo di Star Wars si sta espandendo sempre di più grazie a nuovi progetti provenienti da ogni tipo di media, ma soprattutto per merito della piattaforma streaming Disney+ e le sue serie TV. Ma a volte i tanti spin-off possono generare anche un po' di confusione, come nel caso di Liam Neeson...

L'interprete del Maestro Jedi Qui-Gon Jinn ha infatti raccontato a Collider di essere un tantino confuso da questo fiorire di spin-off ambientati nel mondo di Star Wars.

"So che ci sono così tanti spin-off. Sono un po' confuso, devo ammetterlo" racconta durante l'intervista, riflettendo sull'appeal della saga, che trascende generazioni.

"E sapete, quando ero nel primo film, La Minaccia Fantasma, le persone mi si avvicinavano e mi dicevano 'Oh, potresti autografarmi questo? È per mio figlio' mentre ora è più 'Oh, potresti autografarmi questo? È per mio nonno'" continua "Voglio dire, sono ormai tre generazioni da quando uscirono i primi film".

E dire che lui ricorda ancora quando andò a vedere al cinema il primo capitolo di quello che poi sarebbe diventato un grande universo transmediale: "Ricordo che ero a Balfast, a teatro, avevo un giorno libero e andai a vedere l'Episodio IV, Una Nuova Speranza, con Harrison, Mark e Carrie ovviamente. Il cinema era strapieno, c'era gente di ogni età, ogni età, ragazzini, persone anziane... E vedere questo film straordinario ambientato nello spazio, in posti così diversi e tutto il resto, è stata davvero un'esperienza unica e di grande intrattenimento" ma da lì a pensare che un giorno sarebbe stato su quello stesso schermo come parte di quello stesso franchise... "Non avevo mai pensato pensato prima di potervi entrare a farne parte un giorno. Ma è qualcosa che persiste ancora oggi. Ci sono tutti questi spin-off, e non sono sorpreso di vedere uno spin-off di Obi-Wan. E le nuances lì... Non vedo l'ora di vederlo!".