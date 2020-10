Star Wars, Liam Neeson tornerà nei panni di Qui-Gon? La risposta dell'attore!

Sono giorni di fuoco per i fan di Star Wars: con l'imminente esordio di The Mandalorian 2 e i numerosi progetti attualmente in lavorazione, incluso l'attesissimo film di Taika Waititi, gli appassionati sono avidi di notizie relative alla galassia lontana lontana creata da George Lucas.

Fra i progetti più attesi c'è sicuramente Obi-Wan Kenobi, la mini serie tv per Disney+ che fungerà da sequel a Episodio III: La Vendetta dei Sith e riporterà Ewan McGregor nei panni dell'amatissimo maestro Jedi. Ma cosa ne sarà del suo maestro Qui-Gon Jinn? Il personaggio interpretato da Liam Neeson è morto in Star Wars: La Minaccia Fantasma, ma ciò non significa che non possa tornare in qualche modo.

In una recente intervista con Collider, a Neeson è stato chiesto se la Disney gli ha mai chiesto di tornare in Star Wars. "Ho fatto la voce per Qui-Gon Jinn in un paio di versioni animate", ha spiegato Neeson. "Non riesco a ricordare i nomi di loro. Io e Sam Jackson abbiamo fatto interpretato i nostri cavalieri Jedi per diverse altre cose dopo quei film. Penso di aver fatto due serie animate. Ma per i film no, non sono stato contattato. In realtà non ho continuato a seguire la saga, se posso essere onesto! Non so com'è finita. Ho saputo che hanno fatto un film sul personaggio di Harrison, Han Solo, e che ci sono stati dei problemi. I fan di Star Wars si sono stufati, per caso?".

Insomma, a quanto pare le speranze di rivedere Liam Neeson nella saga di Star Wars sono pari a zero. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



