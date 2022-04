Star Wars, Liam Neeson ricorda La minaccia fantasma:'Mio figlio s'innamorò di R2-D2'

Hayden Christensen e Ewan McGregor sono pronti a tornare nei ruoli di Anakin e Obi-Wan nella nuova serie Disney+, Obi-Wan Kenobi, a distanza di anni dalla trilogia prequel. Chi non farà ritorno è Liam Neeson, che in La minaccia fantasma interpretò Qui-Gon Jinn, maestro Jedi di Obi-Wan ucciso da Darth Maul.

Tuttavia l'attore ha un ricordo splendido di quell'esperienza; Neeson ha ancora la spada laser di Qui-Gon e durante una recente intervista a Screen Rant ha parlato del film del 1998, confessando un ricordo affettuoso dell'epoca, quando suo figlio venne a trovarlo sul set a Londra e s'innamorò di R2-D2.



"Non posso credere che siano passati 24 anni da quando abbiamo girato il film a Londra. Mio Dio. Ricordo mio figlio, ti racconto una storia divertente. Mio figlio Michael aveva 2 anni. La sua tata lo portò a trovarmi sul set ed era ora di pranzo. Lo tenevo tra le mie braccia e lo portavo in giro per il set e c'era R2-D2, appena parcheggiato. Mio figlio ha guardato questo strano pezzo di metallo in braccio, ha allungato semplicemente le braccia e ho dovuto lasciarlo, si è avvicinato e ha iniziato ad abbracciare R2-D2".



Neeson ha proseguito:"Ho pensato che fosse molto interessante. Aveva 2 anni. Non sapeva nulla di Star Wars, non aveva visto nessuno dei film. Era così carino. Ricordo di aver detto a George Lucas dopo pranzo 'Ho portato mio figlio, doveva per forza scendere e abbracciare R2-D2 ed è stato davvero emozionante'. E George disse 'Sì, R2-D2 ha quell'effetto coi bambini'. E ho pensato che fosse molto, molto dolce".

Qui-Gon Jinn compare in un solo Episodio di Star Wars ma ha un ruolo molto importante nell'economia della saga: fu lui che scoprì Anakin ma spinse il Consiglio ad approvare il suo addestramento Jedi, aprendo la strada alla sua eventuale svolta verso il Lato Oscuro.



Scoprite sul nostro sito la recensione di La minaccia fantasma in 3D, Episodio I della trilogia a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000.