Star Wars, Liam Neeson sulla possibilità di un ritorno: 'Solo per un film, no serie TV'

Mentre i fan di Star Wars si preparano al grande ritorno dell'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, gli stessi continuano a non dimenticare chi, al nostro jedi, ha insegnato tutto ciò che sa: stiamo parlando di Qui-Gon Jinn, il cui possibile ritorno è da anni argomento di discussione. Ma cosa ne pensa Liam Neeson?

Proprio in queste ore l'attore ha infatti categoricamente smentito le teorie che parlavano di un suo possibile ritorno in Obi-Wan Kenobi, dicendosi disposto a fare nuovamente la sua comparsa nell'universo di Star Wars solo se si trattasse di un film.

"Oh, penso di sì, sì, penso che... Se fosse per un film. Sì, sono un po' snob quando si parla di televisione. Devo ammetterlo, mi piace il grande schermo, sapete? Qui-Gon, non posso credere che siano passati 24 anni da quando facemmo La Minaccia Fantasma, non riesco a credere che sia passato tutto questo tempo. Fu un'esperienza incredibile, girare quel film a Londra" sono state le parole della star di Schindler's List.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Qui-Gon Jinn in un nuovo capitolo di Star Wars? E, soprattutto, vi accontentereste anche di una serie TV? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, sono stati presentati i nuovi cofanetti 4K di Star Wars.