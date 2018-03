Star Wars: Liam Neeson parla della possibilità di tornare nei panni di Qui-Gon Jinn

Nel 2017 è uscita la notizia che Lucasfilm era nelle prime fasi dello sviluppo di uno spin-off di Star Wars incentrato sulla figura di. Questo ha spinto molti fan a speculare sull'eventuale ritorno nei panni del Cavaliere Jedi, Ewan McGregor. E, andando oltre, la cosa avrebbe potuto aprire anche al ritorno di Liam Neeson.

Come sappiamo, infatti, l'attore interpretava - nella trilogia prequel - l'ex mentore di Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Durante un'intervista con The River, Neeson ha valutato la possibilità di tornare ad interpetare il cavaliere Jedi, "caduto" in un uno dei film di Star Wars.

Quando gli è stata posta la domanda su cosa sapesse degli attuali progressi del film su Obi-Wan, Neeson ha rivelato di non essere stato contattato in merito alla possibile apparizione nel progetto, ma, poi, ha dichiarato che "tutto è possibile":

" - La gente vuole vederti ancora impugnare una spada laser.

Liam scherza dicendo: fino a che punto? (ride)

-Nessun progresso (nel film)?

Liam: Nessuno mi ha chiesto nulla! Ma sono morto comunque (il personaggio). Ho finito. Darth Maul ha ucciso il mio Jedi.

- Potrebbe sempre tornare come Force Ghost.

Liam: Potrei, sì. Tutto è possibile, giusto? Alla fine stiamo parlando di Guerre Stellari."

A voi piacerebbe rivedere vedere Liam Neeson tornare nel franchise di Star Wars? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

Per adesso, siamo tutti in attesa di vedere il film diretto da Ron Howard, Solo: A Star Wars Story!