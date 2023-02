Star Wars, Liam Neeson non tornerà: 'Ormai ho perso il filo'

La trilogia prequel di Star Wars non fu accolta benissimo (eufemismo) all'epoca dell'uscita, ma ha goduto di una più che discreta rivalutazione nel corso degli ultimi anni, anche grazie all'affetto riservato a personaggi come Obi-Wan e Qui-Gonn Jinn: a proposito di quest'ultimo, quali sono le chance di un ritorno?

Al contrario di Daisy Ridley, sempre disposta a far ritorno nel futuro di Star Wars, per il maestro jedi interpretato da Liam Neeson le chance sembrano essere davvero ridotte all'osso, se non addirittura nulle: a parlarne, nel corso di un dialogo con i fan organizzato da Men's Health, è stato proprio il diretto interessato.

"No, Star Wars no, nonostante io li ammiri molto. Ne sono così tanti ormai, ho perso il filo" sono state le parole con cui Liam Neeson ha di fatto confermato che il brevissimo cameo in Obi-Wan Kenobi andrà sempre considerato una meravigliosa e commovente eccezione, e non la regola.

La saga, d'altronde, è effettivamente in continua espansione tra film e serie TV: per chi dovesse essersi fermato alla drammatica conclusione di Episodio III il lavoro da fare per recuperare tutto non è certo dei più leggeri, per cui non possiamo non comprendere il povero Liam! A proposito di universo in espansione: si dice che Dave Filoni e Jon Favreau stiano lavorando a una nuova serie di Star Wars.