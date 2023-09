Star Wars, Liam Neeson e Ewan McGregor facevano il verso delle spade laser con la bocca

Dopo aver criticato l'attuale stato della saga di Star Wars, a suo modo di vedere troppo 'diluita' con film e serie tv spin-off, l'amatissimo attore premio Oscar Liam Neeson si è divertito a rievocare un simpatico aneddoto della sua interpretazione nei panni del Maestro Jedi Qui-Gon Jinn.

In una recente intervista promozionale al podcast Conan O'Brien Needs A Friend Liam Neeson, che ha interpretato il Maestro Jedi Qui-Gon Jinn al fianco dell'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor sia in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma sia nella recente miniserie Disney+ Obi Wan Kenobi, ha ricordato di quando fece andare fuori di testa il regista George Lucas perché, sul set del primo film della trilogia prequel di Star Wars, continuava a fare il verso della spada laser con la bocca, improvvisando il mitico effetto sonoro dell'iconica arma dei cavalieri Jedi.

"La prima volta che sul set abbiamo dovuto usare la spada laser per iniziare ad improntare la scena di un piccolo combattimento, io e Ewan abbiamo iniziato a fare quei suoni con la bocca in modo automatico", ha ricordato l'attore. "George ha detto: 'Eddai ragazzi, tagliamo. Ricordatevi, quei suoni li aggiungeremo in post-produzione'".

