Star Wars, Leonardo DiCaprio ha costretto la fidanzata Camila Morrone ad una maratona?

Molti fan di Leonardo DiCaprio sanno quanto l'attore sia appassionato della saga di Star Wars, ma possibile che lo sia al punto da costringere la fidanzata Camila Morrone ad una maratona dell'intero franchise in un cinema affittato appositamente per l'occasione?

E' quello che vorrebbe suggerire una famosa storia divenuta virale in questi giorni, secondo la quale la Morrone avrebbe descritto nei particolari quello che lei stessa avrebbe definito il 'peggior appuntamento' della sua vita: un incontro, non esattamente romantico, con il buon Leo, che l'avrebbe portata in una sala cinematografica privata per la proiezione dei film della saga di Star Wars; la situazione, inoltre, sarebbe stata resa ancor più imbarazzante dal comportamento della star di Titanic e C'era una volta a Hollywood, che, munito di spada laser, si sarebbe dilettato a mimare i duelli tra Jedi sullo schermo.

Ora, per quanto possa essere divertente immaginare Leonardo DiCaprio vestito da Jedi con tanto di spada laser impugnata rovinare un appuntamento in questo modo, e sebbene sia possibilissimo che l'attore abbia potuto decidere di affittare un cinema per una maratona in compagnia della sua nuova fiamma, la storia che in questi giorni sta mandando in tilt i social network non è altro che un'opera di finzione. Il "rapporto" iniziale, infatti, è arrivato dalla pagina Twitter Le Cinéphiles, un account che si descrive espressamente come una pagina di satira fin dalla propria bio. Secondo le ricostruzioni, la storia sarebbe stata stata montata per cavalcare l'onda delle recenti confessioni di Jonah Hill sulla passione di Leonardo DiCaprio per Star Wars ... quella si autentica.

Potessimo permetterci di consigliare DiCaprio in questioni d'amore, gli raccomanderemmo di organizzare per la sua Camila una maratona di film di Martin Scorsese: il 2022 sarà infatti l anno di Killers of the Flower Moon, film nel quale il nostro reciterà al fianco di Robert De Niro. Prodotto e distribuito da Apple TV, l'opera non ha ancora una data d'uscita ufficiale dunque rimanete sintonizzati.