Star Wars, Leia è stata l'unica vera Maestra Jedi della famiglia Skywalker

Molti termini nell'Universo di Star Wars sono sempre stati un po' nebulosi, e tra questi c'è sicuramente quello di Maestro Jedi, sul cui senso e significato si è espresso recentemente anche The Star Wars Book, che ha chiarito in via ufficiale i criteri affinché si possa essere definiti Maestri Jedi, per l'appunto.

Nel libro scopriamo la presenza di sei ranghi nell'Ordine degli Jedi: gli Iniziati, i Giovani, i Padawan, i Cavalieri, i Maestri e i Gran Maestri. Per divenire Maestri è necessario che un Cavaliere Jedi sia riuscito a portare a termine e con successo l'addestramento di almeno un Padawan, cioè di un allievo, e all'interno della Famiglia Skywalker, dati anche i difficili legami, questo vuol dire che l'unico membro ad essere divenuto ufficialmente Maestro Jedi non è altri che Leia.



Anakin non è mai divenuto maestro, anche prima di passare al Lato Oscuro, perché la sua padawan Ashoka ha disconosciuti l'Ordine, andandosene prima della fine del suo addestramento. Il padawan di Luke, Ben Solo, cadde invece nel Lato Oscuro della Forza, abbandonando la Luce.



Leia non è riuscita a completare l'addestramento di Rey, è vero, ma affinché un padawan diventi Cavaliere Jedi, questo deve portare a termine sfide particolarmente faticose, e l'affrontare l'Imperatore Palpatine, sconfiggendolo, ha reso Rey un Cavaliere Jedi, facendo di Leia una Maestra.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.