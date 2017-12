Star Wars: Leia Organa doveva essere la prima Padawan del Maestro Jedi Luke Skywalker!

La, interpretata nell'universo di Guerre Stellari dalla compianta, avrebbe dovuto essere la prima allieva di, la sua prima vera Padawan.

Dopo gli eventi occorsi ne "Il Ritorno dello Jedi", Leia scopre di essere anche lei una Skywalker e Luke sembra molto intenzionato a fondare una nuova generazione di Cavalieri Jedi. Quindi perché la Principessa non ha studiato con il fratello per padroneggiare la Forza?

Una nuova guida ci aiuta, aggiungendo ulteriore contesto alla vicenda, a quanto accaduto dopo Episodio VI, rivelando il motivo per il quale Leia non ha mai approfondito l'addestramento Jedi, come invece ha fatto il fratello.

Alla fine di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, c'è stato un vuoto nel governo della galassia e Leia ha aiutato a formare la Nuova Repubblica e a stabilire un nuovo sistema di regole al posto di quelle dell'Impero. Il suo ruolo in politica, per non menzionare poi il suo rapporto con Han Solo (e il loro bambino Ben), le lasciano poco tempo da dedicare all'addestramento Jedi, ma questo non significa che Luke non la vedesse, in quel periodo.

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi - The Visual Dictionary, scritto da Pablo Hidalgo, si capisce chiaramente che, per Luke, Leia doveva essere assolutamente la prima allieva, la prima Padawan nella nuova Accademia Jedi da lui fondata.

"La prima allieva di Skywalker doveva essere sua sorella, Leia. Tuttavia, alla fine, lei ha preso la decisione di restare in politica, di servire la galassia, quella era la sua strada; non c'era spazio per il lungo periodo di isolamento che il training come Jedi richiede. Leia tra la sua nuova famiglia e gli impegni da Senatrice non poteva dedicare tempo anche ai misteri della Forza. Così Luke ha iniziato i suoi viaggi in giro per la galassia e, durante le tappe nei vari pianeti, ha riunito un gruppo di piccoli allievi da istruire ai dettami della religione Jedi."

Anche se, comunque, non ha mai sostenuto dei veri allenamenti, qualche insegnamento Luke lo ha impartito alla sorella, poiché, come sappiamo lei è sensibile alla Forza. Ma soltanto in Episodio VIII, siamo riusciti a vedere fino a che punto.

Star Wars: Gli ultimi Jedi è in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.