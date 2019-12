Star Wars IX, le scene di Leia vengono da Il Risveglio della Forza, non da Gli Ultimi Jedi

Nel corso di una recente intervista promozionale per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, il regista e co-sceneggiatore JJ Abrams ha parlato del ruolo che avrà il personaggio di Leia Organa nell'ultimo film della saga.

Stando all'autore, l'apparizione della compianta Carrie Fisher nel film è stata costruita con circa 8 minuti di filmati inediti provenenti tutti da Il Risveglio della Forza, dato che dal film precedente, Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, non era avanzato niente che fosse utilizzabile.

"Non è stato difficile trovare i filmati che mi servivano perché ovviamente avevo molta familiarità con quel materiale", ha detto Abrams. "Abbiamo usato solo filmati di Force Awakens, in realtà non c'era nulla di Last Jedi che non fosse già stato usato nel film. Avevamo, credo, cinque o sei pezzi, scene che Carrie aveva girato che non furono incluse nel primo film. Quindi è stato facile trovare quei pezzi, identificarli, scegliere le riprese, guardarle e vedere cosa avevamo davvero in mano. Poi si è trattato di decodificare quelle scene e scrivere pezzi di storia intorno ad esse."

Inoltre, nel corso della recente conferenza stampa per il film tenutasi a Los Angeles, Abrams ha specificato che il ruolo di Leia nel film sarà profondo come quelli di Han Solo e Luke Skywalker rispettivamente ne Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi.

"Chiaramente avremmo fatto tante altre cose se Carrie fosse ancora con noi, ma dirò che, nonostante lei non ci sia più, la sua presenza nel film non è irrilevante. Non è stata semplicemente 'aggiunta' perché doveva essere nel film. E direi che la sua storia, il suo ruolo, l'importanza di Leia, direi che è profonda quanto quelle di Han e Luke. Non c'era modo di raccontare la storia senza di lei. E' troppo importante, anche lei rappresenta la saga degli Skywalker. È l'unica Skywalker vivente nella nostra storia. Non puoi iniziare il film semplicemente dicendo che le è successo qualcosa tra un episodio e l'altro."



