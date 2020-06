Star Wars: LEGO rivela dieci nuovi e fantastici set dedicati alla Skywalker Saga

LEGO ha rivelato nelle ultimissime ore 10 nuovi fantastici set di mattoncini dedicati all'Universo di Star Wars e più precisamente alla Skywalker Saga, annunciando in concomitanza la presenza in questi set di codici esclusivi per scaricare contenuti aggiuntivi nel prossimo videogioco in uscita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Annunciati sulle pagine di StarWars.com, i set coprono tutti e nove i film della Skywalker Saga e presentano nel dettaglio alcuni momenti topici ed essenziali della storia, che comprendono al loro interno veicoli e personaggi tra i più iconici e amati della serie cinematografica fantascientifica creata da George Lucas.



I set usciranno ufficialmente il 1° settembre 2020 e sono:



LEGO Star Wars: Advent Calendar

LEGO Star Wars: 501 Clone Troopers

LEGO Star Wars: Anakin's Jedi Interceptor

LEGO Star Wars: Armored Assault Tank (AAT)

LEGO Star Wars: Knights of Ren Transport Ship

LEGO Star Wars: General Grevious' Starfighter

LEGO Star Wars: AT-AT

LEGO Star Wars: Death Star Final Duel

LEGO Star Wars: Resistance I-TS Transport

LEGO Star Wars: The Razor Crest (con Baby Yoda)



Potete vedere le immagini delle confezioni di tutti e 10 i nuovi set in calce alla notizia. I set che contengono i codici esclusivi per il gioco sono Advent Calendar, Death Star Final Duel, Resistance I-TS Transport e The Razor Crest.



Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.