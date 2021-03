Star Wars, LEGO annuncia i nuovi set ufficiali: c'è anche Darth Vader!

Il gruppo LEGO ha annunciato l'arrivo di una serie prestigiosi set da collezione dedicati alla saga di Star Wars, ed in particolare ai più noti esponenti del Lato Oscuro.

I tre nuovi set presenteranno due incredibili aggiunte alla collezione di caschi LEGO Star Wars: un busto ispirato a Darth Vader e uno con le sembianze del fedele Scout Trooper. Infine, a completare la preziosa tripletta, troviamo anche il nuovo modello in onore dell’imponente Imperial Probe Droid.

Questi set sono pensati per gli adulti e per i costruttori LEGO più esperti con la passione per il mondo di Star Wars, e offriranno ai fan delle vere sfide di costruzione in onore all’Oscuro Signore dei Sith: l'elmetto di Darth Vader, che racchiude tutto il fascino sinistro dell’icona di Star Wars, offre la bellezza di 834 pezzi che una volta messi insieme daranno forma ad un impressionante pezzo da esposizione; l'elmetto Scout Trooper è composto invece da 471 pezzi ed è stato creato come omaggio alle capacità di ricognizione e infiltrazione degli Scout Troopers; infine, l'Imperial Probe Droid è costituito da 683 pezzi ed è dotato anche di un’asta trasparente per sospendere il droide sulla costruibile scena innevata del pianeta Hoth.

Jens Kronvold Frederiksen, Creative Director LEGO Star Wars, afferma: “Alcuni dei nostri personaggi preferiti di Star Wars rappresentano le presenze più profonde e intimidatorie del grande schermo, nonostante non si possano vedere le loro espressioni facciali. Nel ricreare i sinistri caschi di Darth Vader e dello Scout Trooper, era importante catturare i dettagli e le caratteristiche essenziali che le persone di tutto il mondo sicuramente riconosceranno, anche quelle che non hanno troppa familiarità con la galassia di Star Wars. Penso che tutti e tre i set da esposizione siano estremamente belli e spero che i fan si divertano a costruirli, e siano entusiasti di esporli una volta completati”.

I set avranno un prezzo compreso tra €49,99 - €69,99 e sono disponibili per il pre-ordine da oggi 25 Marzo 2021 sul sito ufficiale di LEGO, nei LEGO store e nei migliori negozi di giocattoli: la data di uscita prevista è quella del 26 aprile prossimo.

