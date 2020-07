Star Wars, il leader supremo Snoke doveva essere una donna: nuovi retroscena sul villain

Durante una recente intervista, il creature designer e scultore Ivan Manzella ha svelato alcuni dettagli sui piani iniziali per l'aspetto del leader supremo Stoke, il villain introdotto in Star Wars: Il Risveglio della Forza e apparso in seguito anche ne Gli Ultimi Jedi.

"Credo che inizialmente dovesse essere una donna" ha rivelato l'artista. "Perché la prima immagine che ho realizzato era basata su un soggetto femminile, ma quell'idea è sparita molto rapidamente. Perciò potrebbe essersi trattato solo Din un passaggio o qualcosa del genere. Ma penso che nessun altro lo abbia fatto oltre a me. Non so se qualcuno lo abbia fatto davvero, da allora è diventato un maschio."

Manzella ha spiegato che la produzione al tempo non aveva fornito alcun dettaglio sul background del personaggio, perciò il suo unico obiettivo era quello di "non farlo assomigliare all'Imperatore": "Ho realizzato qualche illustrazione, in realtà molte, in alcune delle quali era raffigurato con dei meccanismi che lo tenevano in vita. Non dei respiratori, ma dei sorta di tubi. In una delle immagini aveva un tubo che usciva dal naso in modo da tenerlo in vita. Assomiglia ad un uomo anziano, ma quando abbiamo creato i modelli è risultato troppo disgustoso e deforme."

Intanto, di recente è stato svelato un nuovo potere del Lato Oscuro che potrebbe essere legato al rapporto tra Snoke e Kylo Ren. Per altre notizie sul franchise, vi ricordiamo che i nuovi Star Wars sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia.