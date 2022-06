Star Wars, Laura Dern apre a un ritorno nei panni di Holdo: 'Bisogna chiedere a Kathy'

Mentre è impegnata nella campagna promozionale attorno a Jurassic World - Il Dominio, Laura Dern è stata interrogata circa il suo futuro nell'universo di Star Wars. L'attrice è infatti apparsa nei panni di Amilyn Holdo, Vice Ammiraglio della Resistenza che fa la sua unica comparsa in Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson. Tornerà mai?

Nonostante il suo personaggio sia morto sacrificandosi per salvare il resto della flotta della Resistenza, dandole così un'altra chance per combattere il Primo Ordine, nell'universo di Star Wars i personaggi tornano sempre in una forma o nell'altra. Così, Laura Dern stessa non ha affatto escluso un suo possibile ritorno nei panni di Holdo. La chiave per il ritorno? Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm e colei che decide le sorti narrative e produttive dell'universo di Star Wars.

"Dovremmo chiederlo a Kathy Kennedy - ha risposto Dern - che tra l'altro è la stessa persona che mi aiutò a creare il personaggio della Dr.essa Ellie Sattler". Ragionando sulle sue possibili aspettative sul ritorno di Holdo, Dern ha aggiunto quindi:

"Sono ansiosa di conoscere il futuro - o il passato - di questo personaggio solo perché ho amato così tanto interpretarla che sarebbe straziante non vivere l'esperienza di interpretarla di nuovo. Se ci sarà o meno una capsula di salvataggio - purtroppo non sono io a saperlo!".

