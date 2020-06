Star Wars, il Lando di Donald Glover doveva avere tutt'altro ruolo nello spin-off Solo

Chris Miller e Phil Lord sono stati licenziati dalla Lucasfilm durante le riprese di Solo: A Star Wars Story, per il quale sono stati sostituiti in corsa da Ron Howard, e ora Lord ha anticipato dei piani originali molto diversi per il Lando Calrissian di Donald Glover.

Come di certo i fan del franchise di Star Wars sapranno, alcune scene della versione originale pensata dai registi di The LEGO Movie sono effettivamente rientrate nel taglio finale, ma Howard ha modificato diversi elementi: nelle scorse ore, il reporter Robert Daniels ha condiviso sulla sua pagina del social network Twitter il discorso a favore del Black Lives Matter dell'attore John Boyega e ha notato che il franchise di Star Wars non è riuscito a ritrarre al meglio la figura degli afroamericani.

Senza dilungarsi troppo in ulteriori dettagli, Lord è intervenuto rispondendo semplicemente: "Alcune persone ci hanno provato ...".

Una risposta che arriva un po' a sorpresa e che fa intuire che l'arco narrativo di Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story pianificato da Lord e Miller sarebbe stato molto diverso rispetto a quello partorito da Howard. I due registi non hanno mai parlato apertamente delle loro esperienze di lavoro su Solo, ma è noto che la loro decisione di prendere le distanze dalla sceneggiatura scritta da Lawrence Kasdan e utilizzare molta improvvisazione sul set ha creato un problema di fiducia per la Lucasfilm, che alla fine ha affidato il progetto al più conservativo Howard. Nonostante i cambiamenti, però, la performance di Donald Glover rimane una delle parti più apprezzate del film uscito nelle sale.

Ricordiamo che il film è comunque molto amato dai fan della saga, che anche a distanza di anni continuano a chiedere a gran voce un sequel.