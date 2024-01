Star Wars, Lando Calrissian ha una figlia? Billy Dee Williams non conferma la teoria

Lando Calrissian ha una figlia?In Star Wars: L'ascesa di Skywalker si allude alla possibilità che Jannah, interpretata da Naomi Ackie, possa essere figlia del Calrissian di Billy Dee Williams.

"Cercavano di decidere se dovessi avere una figlia. Non so se abbiano deciso di dar seguito a quell'idea, non ho ricevuto nessun feedback o altre notizie su quale direzione intendano prendere a riguardo" ha dichiarato Williams durante il podcast Dagobah Dispatch. Nel film del 2019 Jannah racconta di essere stata rapita e portata via dalla famiglia dal Primo Ordine, e le scene finali stabilisce un patto con Lando, che consiste proprio nel riconnettere più famiglie possibile con i figli rapiti. Nel romanzo c'è questo passaggio, in cui Lando non sembrerebbe consapevole del fatto che Jannah sia sua figlia: "Lando e Lady Luck avrebbero aiutato questi bambini speciali. Avrebbero ritrovato le loro famiglie, se era quello che volevano. Li avrebbero aiutati a scoprire il loro nuovo posto nella galassia. Diamine, forse avrebbe ritrovato sua figlia. Probabilmente no: era consapevole delle probabilità. Ma sarebbe stato comunque un buon modo di trascorrere i suoi ultimi anni, giusto?".

Tempo fa Naomi Ackie si è espressa sulla possibilità di uno spin-off per la sua Jannah: una scelta che avrebbe senso, considerato il finale dell'ultimo capitolo della saga di Skywalker dove vediamo Jannah e Lando pronti a esplorare insieme la galassia. Ackie ha anche menzionato il "retroscena davvero ricco" del personaggio, una backstory che J J Abrams le ha illustrato nel dettaglio. Che questi retroscena comprendano anche il rapporto con Lando? In attesa di scoprirlo, qui trovate la nostra recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.