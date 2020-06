Star Wars, Lando Calrissian era un clone nelle idee di George Lucas

Un universo come quello di Star Wars non si scrive in un attimo: il processo di creazione è una danza di mille idee da concepire, modificare, scartare, recuperare. George Lucas ne sa qualcosa, come dimostrano quelle che sarebbero state le vere origini di Lando Calrissian nelle idee del regista.

Non fraintendeteci: il Lando che conosciamo sarebbe rimasto lì senza alcuna modifica al suo carattere e ai suoi modi di fare. A cambiare sarebbe stata però la natura stessa del personaggio, che non sarebbe stato un essere umano bensì... Un clone!

Proprio così: George Lucas ci avrebbe presentato quello che sarebbe stato nient'altro che un clone dell'amico fraterno di Han Solo, uguale in tutto e per tutto all'originale nell'aspetto e nel carattere. Ma c'è di più: Lando avrebbe fatto parte di una sorta di classe elitaria di cloni atti a rivestire ruoli politici di una certa importanza, arrivando addirittura ad avere un'influenza decisiva nello scoppio della guerra dei cloni.

Un cambiamento che non avrebbe riguardato il solo Lando dunque, ma l'intera trama di un pezzo piuttosto importante di storia di Star Wars! Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo visto un protagonista di Star Wars appoggiare il Black Lives Matter; Mark Hamill, invece, ha fatto una graditissima sorpresa a un'infermiera fan di Star Wars.