In Star Wars: La Vendetta dei Sith c'è un errore nella continuity della saga

Lo scontro tra Obi-Wan Kenobi e il generale Grevious è uno dei momenti topici di Star Wars: La Vendetta dei Sith, ma presenta un errore passato un po' sottotraccia nel corso degli anni e relativo alle spade laser impugnate dall'androide.

Grevious, come tutti saprete, era infatti famoso per rivendicare il possesso della spada laser di ogni Jedi ucciso: nel corso dello scontro con Obi-Wan lo vediamo impugnarne quattro (due verdi e due blu) appartenenti, secondo l'edizione 2010 di Star Wars: Lighsabers: A Guide to the Weapons of the Force, a Pablo-Jill, Adi Gallia, Roron Corobb e Shaak Ti.

Guardando più da vicino le spade utilizzate da Grevious nel film, però, ci si accorge che due di questa sarebbero, in realtà, modelli appartenenti a Jedi ancora in vita (vale a dire Kid-Adi-Mundi e Adi Gallia). Un errore, va detto, non facile da individuare ma che non è sfuggito all'occhio più attento dei fan più incalliti della saga.

Recentemente, intanto, è stato confermato un dettaglio relativo proprio allo scontro con Grevious in Star Wars: La Vendetta dei Sith; sempre a proposito della trilogia prequel, invece, l'attore di Jar-Jar Blinks si è detto disposto a tornare in Star Wars ad una condizione. Chissà cosa ne penserebbero i fan!