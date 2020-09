Star Wars: La minaccia fantasma: Keira Knightly non ricorda chi ha interpretato nel film

Nessuno potrebbe mai dimenticare di aver preso parte ad un franchise tanto importante come quello di Star Wars, ma a quanto pare Keira Knightly si. L'attrice recentemente intervistata ha infatti ammesso non ricordare il ruolo da lei interpretato nel primo episodio della saga ovvero La minaccia fantasma.

"Non ero Padmé?" Ha chiesto Knightley sbigottita mentre discuteva del suo ruolo in Star Wars con ComingSoon.net. "Oh, ero Sabé. Sai, ho visto il film una volta quando è uscito. Penso che avevo 12 anni quando l'ho fatto, ed è uscito, e l'ho visto l'anno dopo, e non l'ho mai più rivisto. Così ho interpretato Sabé, e lei non è morta? Spero che abbia vissuto una vita lunga e felice da qualche parte su un pianeta molto, molto lontano. Sono sicuro che l'ha fatto".

Con Star Wars che si espande continuamente con varie serie spin-off, inclusa una serie dedicata alle donne, il cronista le ha chiesto se ci fosse qualche possibilità di riprendere il ruolo di Sabé e la Knightley sorridendo ha detto: "Riprendere il personaggio di cui non ricordo nemmeno il nome? No, non c'è alcuna possibilità. Sono sicura comunque che la sua vita sia stata lunga e interessante. Ma no, no, non c'è alcuna possibilità che io ritorni ad interpretarla."

Nel 1999 la Knightley era praticamente una sconosciuta quando prese parte a La minaccia Fantasma, la notorietà vera e propria è giunta solo qualche anno dopo con Sognando Beckam e poi con Pirati dei Caraibi al fianco di Johnny Depp. In un'altra intervista l'attrice divenuta famosa con il ruolo di Elizabeth Swann aveva addirittura dichiarato di essersi addormentata sul set di Star Wars:

"Ricordo che il copricapo era così pesante, che mi dava mal di testa e ricordo di essere stata sul set per così tanto tempo che mi ero addormentata davvero. Ero solo seduta su una sedia, ed ero sullo sfondo, ma non riuscivo a tenere gli occhi aperti. A parte questo, non ricordo nient'altro del film".

Insomma questa non è stata un'esperienza particolarmente felice per la Knightley che ha definitivamente detto addio alle scene di nudo.