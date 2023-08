Star Wars, e se Kylo Ren tornasse? Adam Driver non è 'completamente contrario'

L'annuncio di tre nuovi film di Star wars, e in particolare una nuova pellicola dedicata a Rey, ha riacceso le speranze del ritorno di un altro, amatissimo personaggio, che solo alla fine di Star Wars: L'ascesa di Skywalker conosce la redenzione: Kylo Ren, interpretato nella nuova trilogia da Adam Driver.

Ben Solo muore nell'ultimo capitolo della trilogia ma con l'avvento del nuovo film con Daisy Ridley potrebbe esserci un grande ritorno e Driver non sembrerebbe per nulla contrario: "No, non sono assolutamente contrario - ha detto l'attore - la mia unica cosa richiesta è lavorare con grandi registi. Qualunque sia la dimensione del progetto. Ci sono cose interessanti nel lavorare su entrambi. Seguo sempre le persone con cui mi piacerebbe lavorare e penso sempre se potrei essere adatto alla parte".

Anche Kathleen Kennedy, capo della Lucasfilm, ha parlato del ritorno di qualche personaggio nel nuovo film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy sulla sceneggiatura di Steven Knight ma senza accennare ai papabili candidati per un ritorno. Al momento, infatti, sono pochissimi i dettagli trapelati da Lucasfilm sulla nuova pellicola di Rey come restano all'oscuro gli attori che prenderanno parte al film. I villain di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, i "buoni" e i personaggi intermedi sono così tanti che niente potrebbe negare loro un ritorno. Anche la morte non sembra un ostacolo così grande!