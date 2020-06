Star Wars: Kylo Ren affronta Darth Vader in questa spettacolare fan art

Ammettiamolo: il lato oscuro della Forza è meraviglioso. Nel corso della storia Star Wars ci ha regalato villain di tutto rispetto come il malvagio Darth Maul, l'elettrizzante Palpatine, lo spietato Darth Vader e il tragico Kylo Ren, capaci di commettere crimini terribili, ma sempre con un certo stile.

Per mettere in risalto il fascino di certi personaggi, un fan ha creato una locandina davvero suggestiva con protagonisti nonno e nipote. No, non si tratta di una riunione familiare ma di un violento scontro tra Kylo Ren e Darth Vader. Pur essendo entrati in contatto nell'ultima trilogia dedicata agli Skywalker, i due non si sono mai affrontati direttamente, ma se l'avessero fatto la locandina di ultraraw26 sarebbe stata perfetta.

Se nella parte centrale vediamo le due figure accostate, come a voler far capire quanto in realtà siano due facce della stessa medaglia, in basso troviamo i due pronti a darsi battaglia. Non potevano mancare le spade laser rosse, simbolo del male che alberga in entrambi. Non sembrano esserci molti dubbi sull'ambientazione, ma l'autore ci viene comunque in soccorso: "Nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, Kylo sta combattendo contro Vader su Mustafar nella scena in basso, e una versione estesa del pianeta è presente anche sullo sfondo".

Cosa ne pensate della scena? Avreste voluto assistere ad un epico scontro tra i due, sul modello di quanto visto ne La Vendetta dei Sith? È proprio su Mustafar che Anakin è stato sconfitto dal suo maestro; sarebbe stato un bel parallelismo se qualcosa del genere fosse successa anche con la nuova trilogia.

Nel frattempo possiamo approfondire il passato della saga, cercando di capire chi fosse il padre di Darth Vader, mentre il bambino di The Last Jedi vorrebbe tornare in un progetto futuro.