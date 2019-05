Star Wars: Knights of the Old Republic, Laeta Kalogridis al lavoro sullo script

La presidente della LucasFilm, Kathleen Kennedy, ha accennato di recente un progetto in fase di sviluppo che riguarda il videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic, e ora pare che si possa avere conferma dello sviluppo di un film. Un progetto che evidentemente è in una fase di sviluppo avanzata rispetto a quanto prospettato all'inizio.

Secondo Buzzfeed, lo script di Star Wars: Knights of the Old Republic è praticamente pronto, grazie al lavoro di Laeta Kalogridis; pare infatti che l'autrice sia vicina a terminare del tutto la stesura della sceneggiatura.

Ambientato quasi 4000 anni prima della formazione dell'Impero Galattico, Knights of the Old Republic nasce come un videogioco di LucasArts uscito nel 2003; da quel momento sono nati romanzi, spin-off e fumetti.

Un live action è una versione che i fan attendono da diverso tempo. E pare che il loro desiderio possa diventare realtà.



Ovviamente per avere ulteriori novità sul progetto bisognerà attendere perché Disney notoriamente è piuttosto ermetica sulle sue produzioni. Senza contare che diverse volte ha cancellato film già in cantiere.

Per il momento l'attesa principale riguarda il prossimo film della saga ufficiale: un video dietro le quinte de L'ascesa di Skywalker ha mostrato diversi dettagli sull'attesissimo film previsto a dicembre.

Adam Driver sul finale della saga degli Skywalker, che vedremo a fine anno, ha fatto sapere come fosse tutto già scritto da diverso tempo, tutto già deciso sin dall'inizio.