Star Wars: da Kevin Feige a Taika Waititi, quali sono i nuovi film in uscita?

Nei prossimi anni l'universo di Star Wars verrà ampliato dall'arrivo di una valanga di nuove serie TV, da Ahsoka Tano a Obi-Wan Kenobi, ma non dobbiamo dimenticarci che Lucasfilm è al lavoro su diversi progetti anche sul fronte cinematografico. Andiamo dunque alla scoperta di tutti i film di Guerre Stellari in fase di sviluppo.

Il primo in ordine di uscita è Rogue Squadron, pellicola affidata alla regia di Patty Jenkins (Wonder Woman) che debutterà al cinema a dicembre 2023. La trama nel dettaglio è ancora sconosciuta, ma stando alla sinossi ufficiale il film "introdurrà nuova generazione di piloti di caccia stellari, impegnati a guadagnarsi il rispetto mentre rischiano la vita in un viaggio da brivido ad alta velocità, portando la saga nella futura era della galassia." La regista inoltre ha confermato che si tratterà di una storia completamente originale.

Disney ha poi fissato l'arrivo di due film di Star Wars a dicembre 2025 e 2027, slot che potrebbero essere assegnati rispettivamente ai progetti di Kevin Feige e Taika Waititi. Il primo vedrà il presidente dei Marvel Studios alla produzione insieme alla boss di Lucafilm Kathleen Kennedy, mentre il secondo sarà diretto dal regista di Jojo Rabbit e Thor: Love and Thunder. Purtroppo al momento non è stato comunicato alcun dettaglio su entrambi i film.

Rimane infine la trilogia di Rian Johnson (Gli Ultimi Jedi), il cui sviluppo è stato annunciato ormai diversi anni fa ma di cui non si è saputo più nulla. Quando molti estimatori del regista di Knives Out avevano perso le speranze di rivederlo al timone di un nuovo capitolo del franchise, tuttavia, lo scorso febbraio è arrivata la conferma che il progetto è ancora in lavorazione nonostante l'assenza di una data di uscita.

Quali sono i film di Guerre Stellari che attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Disney ha presentato una rivoluzionaria spada laser realmente funzionante.