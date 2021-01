Star Wars, Kevin Feige smentisce alcuni rumor sul suo film: ecco quali

Nonostante gli innumerevoli impegni con i Marvel Studios da qui ai prossimi anni, non bisogna dimenticare che Kevin Feige sarà presto al lavoro su un nuovo film ambientato nell'universo di Star Wars per il quale si stanno già diffondendo alcuni rumor. Parte di questi però sono stati prontamente smentiti dallo stesso produttore esecutivo.

Alcune voci, infatti, fin dalla sua nomina alla Lucasfilm, avevano cominciato ad affermare che Feige fosse in procinto di diventare il nuovo "architetto" dello studio che produce i film di Star Wars andandosi a sostituire così a Kathleen Kennedy e diventando per la Lucasfilm quello che è attualmente per i Marvel Studios. Feige ha però smentito categoricamente questa indiscrezione, affermando di non aver ricevuto altri incarichi al di fuori della produzione del suo film.

Lo ha confermato nel corso di una recente intervista concessa a Collider. Alla domanda se fosse direttamente coinvolto in altri progetti alla Lucasfilm, il produttore ha risposto: "Niente affatto". Ovviamente è possibile che Feige mantenga per così dire una funzione da consulente aggiunto per i prossimi progetti di Star Wars, ma al momento è già abbastanza impegnato nel suo ruolo di boss dei Marvel Studios.

Nelle ultime ore Michael Waldron è stato scelto per occuparsi dello script del film prodotto da Kevin Feige ambientato nell'universo di Star Wars; i due hanno già collaborato insieme in due progetti Marvel, ovvero Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo scorso anno Joe Russo disse che il film di Star Wars è in buone mani con Kevin Feige, visto che il boss Marvel è un grande fan della saga di George Lucas.

E su Twitter, sin dall'annuncio del coinvolgimento di Kevin Feige in un prossimo film di Star Wars, sono partite le speculazioni e le teorie più disparate dei fan sulla trama.