Star Wars: Kevin Feige parla per la prima volta del suo arrivo alla Lucasfilm

Nel corso di una chiacchierata all'interno del podcast curato dall'Hollywood Reporter, Kevin Feige ha speso qualche momento per commentare per la prima volta la notizia del suo arrivo alla Lucasfilm dove dovrebbe supervisionare la produzione di un nuovo film.

Feige, che ha contribuito a formare il Marvel Cinematic Universe per come lo conosciamo oggi, fin dal primo film della saga degli X-Men nel 1999, adesso farà un balzo all'interno della Galassia lontana lontana. "Amo quel mondo e amo la possibilità di poter esplorare nuovi personaggi e nuovi mondi all'interno di quell'universo. Per adesso è tutto quello che mi è concesso di dire".

Non potendo più fornire ulteriori dettagli sul suo lavoro nella saga, Feige ha commentato l'attuale situazione del franchise e il suo rapporto sempre molto difficile con la propria fanbase: "Beh hanno fatto cinque film in cinque anni per un guadagno di circa cinque miliardi di dollari, quindi penso se la siano cavata piuttosto bene con Star Wars. E L'Ascesa di Skywalker mi sembra incredibile".

In precedenza, il presidente dei Walt Disney Studios Alan Horn aveva così commentato l'ingresso proprio di Feige nel franchise creato da George Lucas: "Siamo entusiasti dei progetti a cui Kathy e il team di Lucasfilm stanno lavorando, non solo in termini di Star Wars ma anche di Indiana Jones e delle nuove proprietà, tra le quali Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox. Con la chiusura della Skywalker Saga, Kathy sta per iniziare una nuova era nella narrazione di Star Wars, e sapendo che Kevin è un fan sfegatato, ha senso che questi due straordinari produttori lavorino insieme su un film del franchise".

Ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre prossimo.